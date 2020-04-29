Новый вид змеи назван в честь персонажа из Гарри Поттера

Герпетологи из Индии во главе с Харшилем Пателем в ходе экспедиции в штате Аруначал-Прадеш, открыли новый вид гремучей змеи. Окрас тела змеи ярко-салатовый оттенок, а у самцов нового вида гадюк имеются горизонтальные красно-оранжевые полосы.

Новый вид гадюк назвали в честь темного мага из Гарри Потера

Новый вид змеи получил название Trimeresurus salazar, в честь одного из отрицательных героев Гарри Поттера — Салазара Слизерина.

По сюжету книги Слизерин Согласно владел языком змей и был знаменитым змееустом во вселенной Гарри Поттера.

Герпентологи признались, что изначально собирались назвать новый вид змеи в честь Нагайны, но потом оставили это имя для другого случая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в квартиру москвича заползла интересная змея. Судя по описанию змеи, которое привел потерпевший, к нему в гости заглянул маисовый полоз (Elaphe guttata), родиной которого является Северная Америка.