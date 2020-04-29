Вирусолог: Дети до 10 лет не могут быть разносчиками коронавируса

Швейцарские ученые опровергли тезис о том, что дети могут быть скрытыми переносчиками коронавируса.

"По статистике дети в возрасте до 10 лет очень редко болеют коронавирусом. Они не передают вирус. В связи с этим дети не опасны для граждан, которые входят в группу риска - в первую очередь для пожилых детей", — заявил главный вирусолог Федерального управления здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.

Он также отметил, что данные выводы швейцарских инфекционистов подтверждают и их британские и французские коллеги. Что касается детей более старшего возраста и подростков, то им следует соблюдать все рекомендации ведомства: их контакты с людьми пожилого возраста нужно ограничить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что что коронавирус не поражает детей.

Ученые предполагают, что дети менее подвержены заражению, или у них меньше проявляются симптомы. Известно лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом маленьких детей, но не у всех из них наблюдались симптомы заболевания.