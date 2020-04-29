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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита

Наука

Известно, что киты отличаются от большинства других морских животных, так как они млекопитающие, рожают живых детенышей, а потом заботятся о них и кормят молоком, богатым жирами.

Биологам очень сложно наблюдать за этим процессом. Это связано с тем, что животные мигрируют по всему миру.

Ученые из США попытались решить данную задачу.

"Около 10 тысяч горбатых китов возвращаются в теплые воды близ Гавайских островов, чтобы провести здесь зиму. Также горбатые киты здесь размножаются. Самки кормят своих детенышей молоком, чтобы укрепить их до миграции в северные воды", — сообщили специалисты.

Самки ничего не едят в этот период, они используют только свои внутренние ресурсы. Ученые решили выяснить, как часто кормятся детеныши китов и сколько времени длится процесс кормления перед миграцией.

Детеныши горбатых китов потребляют в день  до 45 кг молока

Для проведения исследования ученые использовали неинвазивные сенсорные матрицы, в том числе и  датчики давления и камеры, которые они прикрепили к нескольким детенышам китов с помощью присосок. Кроме того, за детенышами горбатых китов производились наблюдения с воздуха.

Согласно предыдущим исследованиям, детеныши горбатых китов питаются молоком до 11 месяцев, хотя они способны питаться самостоятельно с 6 месяцев. В этот период детеныш потребляет в день 40-45 кг молока. Мать заботится о нем до года, иногда до 2 лет. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выяснили, как горбатый кит подкрадывается к кильке.

Темы горбатые киты млекопитающие
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