Биологи получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита

Известно, что киты отличаются от большинства других морских животных, так как они млекопитающие, рожают живых детенышей, а потом заботятся о них и кормят молоком, богатым жирами.

Биологам очень сложно наблюдать за этим процессом. Это связано с тем, что животные мигрируют по всему миру.

Ученые из США попытались решить данную задачу.

"Около 10 тысяч горбатых китов возвращаются в теплые воды близ Гавайских островов, чтобы провести здесь зиму. Также горбатые киты здесь размножаются. Самки кормят своих детенышей молоком, чтобы укрепить их до миграции в северные воды", — сообщили специалисты.

Самки ничего не едят в этот период, они используют только свои внутренние ресурсы. Ученые решили выяснить, как часто кормятся детеныши китов и сколько времени длится процесс кормления перед миграцией.

Детеныши горбатых китов потребляют в день до 45 кг молока

Для проведения исследования ученые использовали неинвазивные сенсорные матрицы, в том числе и датчики давления и камеры, которые они прикрепили к нескольким детенышам китов с помощью присосок. Кроме того, за детенышами горбатых китов производились наблюдения с воздуха.

Согласно предыдущим исследованиям, детеныши горбатых китов питаются молоком до 11 месяцев, хотя они способны питаться самостоятельно с 6 месяцев. В этот период детеныш потребляет в день 40-45 кг молока. Мать заботится о нем до года, иногда до 2 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выяснили, как горбатый кит подкрадывается к кильке.