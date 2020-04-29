Известно, что киты отличаются от большинства других морских животных, так как они млекопитающие, рожают живых детенышей, а потом заботятся о них и кормят молоком, богатым жирами.
Биологам очень сложно наблюдать за этим процессом. Это связано с тем, что животные мигрируют по всему миру.
Ученые из США попытались решить данную задачу.
"Около 10 тысяч горбатых китов возвращаются в теплые воды близ Гавайских островов, чтобы провести здесь зиму. Также горбатые киты здесь размножаются. Самки кормят своих детенышей молоком, чтобы укрепить их до миграции в северные воды", — сообщили специалисты.
Самки ничего не едят в этот период, они используют только свои внутренние ресурсы. Ученые решили выяснить, как часто кормятся детеныши китов и сколько времени длится процесс кормления перед миграцией.
Для проведения исследования ученые использовали неинвазивные сенсорные матрицы, в том числе и датчики давления и камеры, которые они прикрепили к нескольким детенышам китов с помощью присосок. Кроме того, за детенышами горбатых китов производились наблюдения с воздуха.
Согласно предыдущим исследованиям, детеныши горбатых китов питаются молоком до 11 месяцев, хотя они способны питаться самостоятельно с 6 месяцев. В этот период детеныш потребляет в день 40-45 кг молока. Мать заботится о нем до года, иногда до 2 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выяснили, как горбатый кит подкрадывается к кильке.
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