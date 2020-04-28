Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию

Разработки мессенджера WhatsApp реализовали и запустили новую функцию. Об этом сообщил Марк Цукерберг, глава компании Facebook (родительской компании для WhatsApp), в своем аккаунте в одноименной соцсети.

В чем суть обновления?

Обновление позволит пользователям увеличить число участников в групповых видеочатах до 8 человек (раньше количество абонентов в чате было ограничено 4 пользователями).

"Из-за пандемии коронавируса люди стали чаще общаться друг с другом через WhatsApp. Если в одном видеочате удволится количество абонентов, то люди смогут чаще быть на связи со своими близкими и друзьями", — пояснил Цукенберг.

Для того чтобы подключить пользователей к видеочату достаточно просто нажать кнопку вызова, затем выбрать тип чата между видео и аудио и пригласить 7 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp.