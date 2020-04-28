В Челябинске разработают нейронную сеть для офтальмологов

Разработчики из Челябинска создали нейронную сеть для офтальмологов. Данный проект стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge".

Стартап AI-Tonometry — представляет собой интернет-платформу для врачей-офтальмологов.

"Через два года 70% российских врачей-офтальмологов будут иметь возможность использовать в работе автоматизированные инструменты, которые позволят анализировать результаты диагностики на основе машинного обучения", — сообщили разработчики.

Использование платформы позволяет свести человеческий фактор в диагностике к минимуму, сэкономить время на обдумывание решений.

Пациенты смогут получать медицинские услуги на более высоком уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект определит коронавирус по флюорографии. Российские ученые сообщили, что выявлять коронавирус можно с помощью рентгеновских снимков легких. Сейчас медики заняты поиском другого способа тестирования COVID-19 и предлагают флюорографию.