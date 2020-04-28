Разработчики из Челябинска создали нейронную сеть для офтальмологов. Данный проект стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge".
Стартап AI-Tonometry — представляет собой интернет-платформу для врачей-офтальмологов.
"Через два года 70% российских врачей-офтальмологов будут иметь возможность использовать в работе автоматизированные инструменты, которые позволят анализировать результаты диагностики на основе машинного обучения", — сообщили разработчики.
Использование платформы позволяет свести человеческий фактор в диагностике к минимуму, сэкономить время на обдумывание решений.
Пациенты смогут получать медицинские услуги на более высоком уровне.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект определит коронавирус по флюорографии. Российские ученые сообщили, что выявлять коронавирус можно с помощью рентгеновских снимков легких. Сейчас медики заняты поиском другого способа тестирования COVID-19 и предлагают флюорографию.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.