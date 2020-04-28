В древних Помпеях сортировали и перерабатывали мусор

Древнеримский город Помпеи, который был уничтожен в 79 году н. э. в результате извержения Везувия, до сих скрывает в себе много тайн.

Археологи проанализировали образцы почвы, которой был покрыт найденный в черте Помпеи и за пределами города мусор, и в результате выяснили, что органические и строительные отходы жители хранили отдельно. Это говорит о том, что в Помпеях сортировали мусор.

"В результате анализа почвы, сохранившейся в этом мусоре, выяснилось, что его тщательно сортировали, прежде чем использовать повторно. Это говорит о том, что в древности люди занимались сортировкой мусора, а также продавали его для повторного применения. Стены зданий в городе Помпеи делали в том числе и из мусорных отходов", — сообщили ученые.

Ранее было принято считалось, что свалки Помпеи образовались из мусора, который вычистили из города после землетрясения в 62 году н. э. Но сейчас ученым стало ясно, что свалки образовались по другим причинам.