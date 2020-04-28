Учёные утверждают, что арктические льды растают в любом случае, даже если человек полностью прекратит вредные выбросы в атмосферу. Немецкие исследователи считают, что при текущей экологической ситуации Арктика полностью избавиться ото льдов примерно к 2050 году.
"Если мы быстро и существенно снизим глобальные выбросы и таким образом сохраним глобальное потепление ниже 2 °C относительно доиндустриальных уровней, тем не менее арктический морской лёд, возможно, будет иногда исчезать летом даже до 2050 года", — рассказал геофизик из Университета Гамбурга Дирк Нотц.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.