Ученые: Арктика растает в любом случае

Учёные утверждают, что арктические льды растают в любом случае, даже если человек полностью прекратит вредные выбросы в атмосферу. Немецкие исследователи считают, что при текущей экологической ситуации Арктика полностью избавиться ото льдов примерно к 2050 году.