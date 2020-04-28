Британские врачи сообщили о росте случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным синдромом. Специалисты считают, что он, возможно, связан с коронавирусом. Такие случаи были зафиксированы среди детей разного возраста. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей.

Данную ситуацию прокомментировал председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Андреевич Воробьев.

"Во-первых, я не знаю, что такое мультисистемный воспалительный синдром. Первый раз об этом слышу. Во-вторых, с COVID-19 может быть связано все что угодно, поскольку это большое воспаление, точнее, ответ на воспаление, который выпускает внутрисосудистую коагуляцию крови, поражающую все органы и системы: и сердце, и легкие, и почки, и кишечник, и мозг. Сама по себе идея мультисистемного заболевания — да, так оно и есть.

Совсем недавно говорили, что дети очень легко переносят и даже не заболевают, а являются лишь переносчиками инфекции, а тут уже выясняется, что дети болеют, причем серьезно.

Я не знаю, что это за патология, о чем идет речь. К тому же нужно знать, подтвердился ли у детей коронавирус", - сообщил эксперт.