Исследование: к 2050 году Северный Ледовитый океан лишится льда

Международная группа ученых пришла к выводу, что к 2050 году Северный Ледовитый океан лишится ледового покрова.

Ученые изучили, как процесс глобального потепления влияет на арктический регион. Затем они смоделировали состояние льда на основании спутниковых наблюдений, результаты которых были получены в 1979 году.

Арктика лишится льда через 30 лет

В результате моделирования ученые выяснили, что в большинстве рассмотренных вариантов Арктика через три десятилетия полностью лишится льда.

"Даже при условии, что удастся сократить углеродные выбросы в атмосферу, это только поможет замедлить процесс таяния льдов. Но в любом случае льды в Арктике исчезнут", — считают авторы исследования.

Экологи считают, что для природы Арктики последствия будут катастрофическими. Кроме того, если в Арктике не будет льда, то летом регион будет нагреваться еще сильнее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем грозит стремительное таяние ледников Антарктики.