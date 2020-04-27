Специалисты объяснили, как запахи влияют на набор веса

Специалисты выявили связь между спецификой восприятия запахов и склонностью к набору лишних килограммов.

Человек способен различать огромное количество запахов. Некоторые обонятельные рецепторы воспринимают определенные запахи, при этом они способны регулировать жировой обмен и не влияет на пищевое поведение.

Ученые провели опыты на круглых червях, в результате чего им удалось доказать, что запахи способны тормозить и возбуждать нейроны, а те способствуют или накоплению, или расходованию жира.

Не все запахи способны оказывать влияние на метаболизм жиров

"Обычно ожирение ассоциируется со слабой обонятельной идентификацией, а при анорексии острота обоняния усиливается. Пока не удалось выяснить, является это причиной или следствием метаболической дисфункции", — сообщили ученые.

В перспективе специалисты планируют изучить связь между обонятельной специфичностью и периферическим ожирением, чтобы помогать пациентам избавиться от лишнего веса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лишний вес снижает активность человеческого мозга.