Биологи объяснили снижение сладости у холодных продуктов

Многие люди обращают внимание на том, что охлажденные сладкие блюда становятся менее сладкими, чем в теплом виде. Биологи решили разобраться, почему возникает такой странный вкусовой эффект.

На помощь пришли мухи-дрозофилы

Ученые провели эксперименты с участием мух-дрозофил, изучив механизмы снижения сладких вкусов на молекулярном уровне. В результате они выяснили, что данный эффект не имеет отношения к рецепторам, которые отвечают за восприятие сладкого, та как они не реагируют на холод. Странный вкусовой эффект связан с рецепторами горьких вкусов, так как именно они активно реагируют на изменения температуры.

"В случае с мухами данное явление может быть также вызвано особенностями метаболизма, на который большое влияние оказывает внешняя температура. В ходе эксперимента мухи охотно питались как теплой, так и охлажденной сладкой пищей, в то же время холодная пища им казалась более горькой", — считают биологи.

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