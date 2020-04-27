В текстовом редакторе Word найдена секретная функция

Пользователи социальной сети Twitter обсуждают новый способ извлечения изображений и медиафайлов из документов Microsoft Word.

В Microsoft Word обнаружена секретная функция

Изображения в оригинальном размере и другие медиафайлы можно быстро извлечь из документов Word, сохраненных в формате. docx, который сам по себе является архивом. Иными словами, для того чтобы извлечь необходимые медиафайлы, документы в формате. docx, нужно присвоить расширение. zip. После этого полученный архив нужно открыть в любой программе.

Раскрыть секрет Microsoft Word удалось пользовательнице Twitter @White_Bride.

Многие пользователи признались, что раньше ничего не знали о данной функции. Знание таких простых вещей поможет существенно облегчить работу. Также сообщается, что этот способ извлечения файлов можно применять и при работе других приложений из офисного пакета Microsoft Word — PowerPoint, Excel.

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