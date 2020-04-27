Раскрыты детали ритуалов жертвоприношений майя и ацтеков

Известно, что в доколумбовой Америке существовали мощные цивилизации, некоторые из которых исчезли сами, а другие погибли и результате вторжений в Новый свет конкистадоров.

Представители индейских цивилизаций часто устраивали кровавые жертвоприношения богам. Особенно такие обычаи были распространены у представителей цивилизаций майя и ацтеков.

Майя и ацтеки вырезали сердца у человеческих жертв

Несмотря на то что Теночтитлан, столица ацтеков, отличался своей мощью, союзные племена ненавидели ацтеков именно из-за их традиции жертвоприношений. Союзники перешли к конкистадорам Кортеса. Это привело к падению Теночтитлана и гибели цивилизации ацтеков.

Ученые из Мексики решили изучить, как проходили ритуалы кровавых жертвоприношений. В процессе исследования они доказали, что после убийства жертв жрецы с помощью специальных ритуальных ножей вырезали у них сердца.

Специалисты выяснили, что в качестве режущих предметов жрецы использовали различные виды ножей: они отличались по форме и ритуальному значению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Гватемале расшифровали письмена на стеле майя возрастом 2000 лет.