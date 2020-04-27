Мозг птиц сильно увеличился после мел-палеогенового вымирания

Биологи из США смогли воссоздать эволюцию головного мозга птиц, сравнив информацию о мозге современных и вымерших видов птиц и динозавров.

Специалисты собрали компьютерную томографию динозавров и птиц и создали модели мозга — экдокраны. После этого биологи сравнили размеры тела и мозга пернатых. В процессе исследования выяснилось, что семейство ворон в это отношении является самым прогрессивным.

Врановые стали лидерами по эволюции мозга и тела. У них и попугаев лучше, чем у других видов птицы, развиты когнитивные способности.

Эти птицы узнают людей, а для того, чтобы достигнуть своих целей они даже способны пользоваться вещами. Кроме того, ученые обратили внимание на то, что мозг птиц сильнее увеличился после мел-палеогенового вымирания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку. Речь идет о скалистом новозеландском крапивнике. Ученым удалось выяснить, что во время оцепенения у птиц меняется интенсивность обмена веществ. Является ли данное состояние спячкой, зависит от его продолжительности.