В России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

В России начались работы по созданию мышей, чувствительных к заражению COVID-19.

"Планируется создать мышей, которые будут чувствительны по симптоматике к патогенезу коронавируса у человека. Это позволит исследовать вакцину и лекарственные препараты", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Над созданием таких мышей работают специалисты Института биологии гена РАН совместно с коллегами из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Сообщается, что мыши будут отличаться биологической безопасностью. У них появится чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Следовательно, риски по работе с этими грызунами будут исключены.

Специалисты изучили опыт других стран по созданию мышей-моделей SARS и MERS. Планируется, что новые модельные мыши помогут изучить вакцины и лекарства от коронавируса, отметили специалисты Роспотребнадзора.

Планируется, что первые результаты будут готовы к июню 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае протестировали вакцину против коронавируса на обезьянах.