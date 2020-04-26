У компании SpaceX Илона Маска дешевые запуски многоразовых ракет, поскольку их полную стоимость покрывает НАСА или Пентагон. Об этом сообщили специалисты российской компании "Главкосмос пусковые услуги".

"Получается следующая статистика: для внутреннего рынка одна и та же матчасть ракета Falcon-9 стоит для НАСА и ВВС по-разному, хотя цены близки, при этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг", — пояснили в компании.

"Если учесть, что суммарно НАСА профинансировала SpaceX на сумму более 7 миллиардов долларов в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на МКС, то можно сделать вывод: технология reusability (многоразовость), по состоянию дел на сегодня, с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия "якорного" заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке, готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть ракеты-носителя, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке", — подвели итог в "Главкосмос пусковые услуги".