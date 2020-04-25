С введением режима самоизоляции в России замедлился интернет. Эксперты опасаются, что российский сегмент Сети может обрушиться из-за высоких нагрузок.

"В связи с массовым переходом на удалённый режим работы нагрузка на наши сети существенно возросла. Поэтому вы периодически можете замечать низкую скорость соединения, обрывы связи или недоступность ряда ресурсов", — сообщили в "Ростелекоме".

"Если же ошибки с соединением заметны только на иностранных сайтах, то вызваны они высокой загруженностью европейских серверов. Объём трафика вырос в связи с принятыми мерами по изоляции", — добавили представители компании.