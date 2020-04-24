Палеонтологи обнаружили останки позвонков древней акулы

Палеонтологи описали позвонки и фрагменты чешуи птихода, найденные в 1996 году немецким студентом Куртом Опперманом у Сото-де-ла-Марина (Испания).

В процессе исследования ученые выяснили, что найденные останки принадлежат представителю рода Ptychodus.

Ученые даже смогли по размеру и количеству "годичных колец" определить длину тела акулы — от 430 до 707 см и возраст акулы — 31 год.

В результате дальнейшего исследования палеонтологи выяснили, что акулы могли быть живородящими, они очень медленно росли и довольно поздно достигали половой зрелости. В длину они могли быть до 10 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.

Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом. Ученые сообщили, что тот факт, что данные находки не встречались в других районах, говорит о том, что речь идет об эндемичных для Рязани мелового периода видах.