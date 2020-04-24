В России прошли первые онлайн-заседания Верховного суда

21 апреля 2020 года Верховный суд РФ провел первые в стране онлайн-заседания по гражданским делам через веб-конференцию. Проведение заседаний в таком формате призвано снизить возможные риски для здоровья всех участников процессов в период пандемии коронавируса. За один день удалось провести шесть дел с участием десяти человек в дистанционном формате.

Как это удалось реализовать?

Заседания удалось провести онлайн благодаря системе видео-конференц-связи российского производителя Vinteo.

С помощью системы видео-конференц-связи Vinteo связали зал суда в Москве, где находилось трое судей, и стороны по рассматриваемым делам — они находились у себя дома, в разных регионах страны и даже за границей.

Перед началом судебных заседаний всем участникам (которые заранее направили в суд соответствующие документы и прошли идентификацию и аутентификацию через портал "Госуслуги") в личный кабинет суда или государственных услуг отправили гиперссылку.

По ссылке участники заседания попадали в виртуальный зал судебного заседания Верховного суда в режиме видеосвязи.

Ближайшие заседания Верховного суда РФ также будут проводиться дистанционно.