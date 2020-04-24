Американские ученые составили список главных поведенческих ошибок, которые мешают справиться с пандемией коронавируса.
"Находясь на самоизоляции, люди слишком много внимания уделяют новостям. При этом они забывают о том, что необходимо поддерживать физическую форму и общаться со своими близкими и друзьями", — сообщили ученые.
Иначе это может стать причиной обострения хронической заболеваний. Кроме того, люди очень часто неправильно интерпретируют статистические данные по пандемии. Некоторая информация, связанная с ростом числа зараженных, может вызвать тревогу.
Кроме того, представители некоторых национальностей не могут отказаться от поведенческих стереотипов и продолжают прикасаться к друг другу при встрече.
Специалисты считают, что изменить данную ситуацию помогут лозунги и изображения, которые будут напомнить о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Ранее диетолог рассказал о правилах питания в период пандемии COVID-19. Разнообразное питание или прием поливитаминных препаратов может хорошо сказаться на иммунитете, что особенно важно во время эпидемий.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.