Коралловые рифы начали исчезать уже в середине XX века

Ученые из США изучили многолетнюю динамику популяции кораллов вдоль побережья Карибского моря. Они исследовали жизнь кораллов, начиная с плейстоцена (около 125 тысяч лет назад) и до 2011 года н. э. Задача ученых заключалась в том, чтобы найти критическую точку влияния деятельности человека на кораллы и сравнить с прошлыми геологическими эпохами.

В результате анализа выяснилось, что кораллы начали погибать не в 80-е гг., а в 50-е гг. XX века. Это было связано с тем, что именно в этот период люди стали активно использовать удобрения и пестициды в сельском хозяйстве. Также на кораллах негативно отразилось повышение температуры воды мирового океана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коралловые рифы спасет электричество. Уникальный эксперимент по восстановлению коралловых рифов, который около десяти лет проходил рядом с островом Бали, завершился удачей. Ученым удалось восстановить 60 процентов коралловых колоний.