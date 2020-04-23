Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли

Геологи значительно изменили сроки начала тектонической активности на нашей планете. Ученые проанализировали минералы, обнаруженные под корой Земли.

В результате исследования выяснилось, что тектоническая активность наблюдалась на Земле еще 3,2 миллиарда лет назад. Этот показатель отличается с текущими прогнозами почти на 400 миллионов лет.

"Ранняя активность земной коры привела к возможности возникновения жизни на Земле", — утверждают геологи.

Специалисты из Гарвардского университета изучили магнитные особенности минералов, которые являются частью базальта "Ханиэтер". Этот слой был образован примерно 3,19 миллиарда лет назад.

Ученым удалось определить точную скорость передвижения кратона (древней платформы).

После этого специалисты разработали модель, которая позволит восстановить траекторию движения плит. Процесс передвижения происходит в течение нескольких миллиардов лет, и в земной коре остались некоторые следы. На этом основании геологи смогли выяснить, когда началась тектоническая активность Земли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты NASA обнаружили на Марсе сейсмическую активность.