Мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа

Так, сильные проливные дожди привели к извержению вулкана Килауэа в 2018 году. Исследование с данными выводами появилось в научном журнале Nature. Специалисты выяснили, что мощные ливни ослабляют прочность склонов вулкана.

"Нам давно известно, что изменения в количестве воды в недрах Земли могут привести к землетрясениям и оползням", — сообщили ученые.

Также они отметили, что такого рода процессы характерны и для вулканов. Это связано с тем, что "мокрые" горные породы под давлением магмы разрушаются намного легче, чем сухие.

Стоит отметить, что Килауэа является одним из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на территории современной Коста-Рики почти 90 миллионов лет назад происходили самые мощные и жаркие извержения вулканов. Их лава была настолько же горячей, как первичная материя Земли.﻿ По словам ученых, это были супер-горячие версии потоков лавы, которые сегодня можно увидеть рядом с вулканами на Гавайях.