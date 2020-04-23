Замена пищевой соли поможет предотвратить болезни сердца

В результате исследования специалисты выяснили, что в целом эффект снижения артериального давления от замены соли может предотвратить около 208 000 смертей из-за инсульта и 175 000 из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, жители Китая потребляют очень мало калия, а натрия, наоборот, выше необходимого количества. Обычно соль употребляют дома.

Таким образом, в Китае замена соли в перспективе поможет снизить артериальное давление и связанные с ним заболевания.

Чрезмерное употребление соли приводит к тому, у человека повышается давление, что является одним из серьезных факторов ранней смерти от инсульта или болезней сердца.

"Во всем мире из-за избыточного употребления соли каждый год умирают 30 млн человек", - сообщили специалисты.

Так, в Китае около 30% летальных исходов среди граждан в возрасте до 70 лет связаны с чрезмерным употреблением этого продукта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог рассказала, как правильно выбрать пищевую соль.