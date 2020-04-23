В результате исследования специалисты выяснили, что в целом эффект снижения артериального давления от замены соли может предотвратить около 208 000 смертей из-за инсульта и 175 000 из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, жители Китая потребляют очень мало калия, а натрия, наоборот, выше необходимого количества. Обычно соль употребляют дома.
Таким образом, в Китае замена соли в перспективе поможет снизить артериальное давление и связанные с ним заболевания.
Чрезмерное употребление соли приводит к тому, у человека повышается давление, что является одним из серьезных факторов ранней смерти от инсульта или болезней сердца.
"Во всем мире из-за избыточного употребления соли каждый год умирают 30 млн человек", - сообщили специалисты.
Так, в Китае около 30% летальных исходов среди граждан в возрасте до 70 лет связаны с чрезмерным употреблением этого продукта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог рассказала, как правильно выбрать пищевую соль.
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