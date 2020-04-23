Специалисты из Positive Technologies считают, что обычные хакеры легко смогут похитить денежные средства из каждого второго мобильного банка. О том, как россиянам защитить свои денежные средства, рассказал советник президента Ассоциации российских банков в Ассоциация российских банков Эльман Мехтиев.

"Решение данной проблемы заключается в том, что нужно чаще менять пароли. Я уж не говорю о том, что дата рождения не может быть паролем, также паролем не может быть сочетание цифр 12345. Цифровую гигиену никто не отменял.

Пароли надо регулярно менять везде — на телефоне, почте и т.д.

Сами банки должны соблюдать стандартные меры защиты. Кроме того, я бы даже рекомендовал обращаться к белым хакерам, чтобы те пробовали взломать собственные системы, чтобы понять, есть ли какие-то уязвимые места," — заключил эксперт.