Государственную платформу онлайн-обучения объединят со "ВКонтакте"

Минпросвещения и Минкомсвязи работают над созданием проекта "Цифровая образовательная среда", одним из партнеров которого станет "ВКонтакте".

В социальной сети будет создан сегмент "ВКонтакте-Образование".

Он будет включать в себя:

различные лекции;

видеоуроки;

учебники.

Государственная платформа для дистанционного обучения будет интегрирована с группами социальной сети, мини-приложениями и чатами.

"Можно сказать, что новый проект будет представлять собой отечественный аналог Zoom, но он будет лучше защищен и более устойчив к атакам хакеров. Проект будет создан специально для школ", — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Также министр добавил, что систему будут использовать не только в таких ситуациях, как сейчас, но и при обычном образовательном процессе. Для этого в школьных кабинетах будут установлены камеры и улучшат ситуацию с интернетом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустили ресурс по дистанционному обучению для учителей.