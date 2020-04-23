На Корсике нашли этрусскую гробницу с предметами роскоши

Французские исследователи в результате научной экспедиции на острове Корсика обнаружили древнюю этрусскую гробницу. Гробница существует с V века до нашей эры. В ней ученые нашли сотни ценных артефактов, среди которых и предметы роскоши.

Сверху гробница была защищена от любопытных взоров более поздним римским некрополем.

"В гробнице находились останки тела женщины. На ее пальцах были золотые и бронзовые кольца, а на ушах — золотые сережки", — сообщили археологи.

Кроме того, вокруг тела женщины находились роскошные кубки с массивными ручками и 40 керамических сосудов, украшенных росписью.

Часть артефактов ученые подвергли компьютерной томографии, которая показала, что внутри них скрыты другие предметы. Например, внутри одного из сосудов был найден металлический стержень. Ученые предполагают, что это парфюмерная игла, которую можно обнаружить на некоторых этрусских статуэтках. Специалисты планируют продолжить изучение найденных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетские археологи обнаружили в древнем саркофаге восковую копию головы мумии.