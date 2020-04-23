Исследование свертываемости крови предотвратит осложнения коронавируса

Одним из самых опасных последствий коронавируса является ДВС-синдром, который развивается на фоне пневмонии. Именно он приводит к летальному исходу в 70% случаев.

"Мониторинг свертывающей системы и правильного подбора антикоагулянтов и их дозы на начальной стадии позволит избежать тяжелых проявлений заболевания", — считают российские ученые.

Тест Тромбодинамика представляет собой метод, который позволяет выявить нарушения в свертываемости крови и помочь врачу подобрать правильную дозу антикоагулянтов.

Оборудование и тест-системы для проведения теста Тромбодинамика в рамках клинического исследования предоставляет портфельная компания РОСНАНО "ГемаКор". Цель исследования — изучить возможности предотвращения тяжелых последствий коронавируса. исследование проводят на базе московских стационаров, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Сообщается, что исследование завершится до конца мая этого года. Если результаты испытаний будут успешными, то тесты Тромбодинамики для диагностики системы гемостаза у пациентов с COVID-19 можно будет внедрить во всех российских регионах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке.