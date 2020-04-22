Врач-офтальмолог назвал самый опасный гаджет во время самоизоляции

Главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников сообщил, что слишком частое использование смартфонов и других гаджетов в период самоизоляции может испортить зрение.

Мобильные телефоны являются самыми вредными гаджетами.

В настоящее время в режиме самоизоляции многие люди слишком много времени проводят целыми днями у экранов телевизора или в телефоне. Люди обмениваются сообщениями, смотрят видео и мультфильмы, играют в игры. Если этот процессе не контролироваться, то можно навсегда испортить зрение.

Также для глаз очень вреден планшет.

"Родители делают неправильно, если дают ребенку смотреть на планшете мультфильмы, чтобы он им не мешал. Правильнее играть, рисовать, читать книги, делать поделки. Ни в коем случае не стоит напрягать органы зрения", — добавил Ушников.

Кроме того, для глаз вредны ноутбук и стационарный компьютер, так как постоянно напрягается глазная мышца. Это может привести к ее спазму.

Гаджетами лучше пользоваться 5-6 раз в день по часу. Каждые полчаса необходимо делать перерывы хотя бы в 30 минут. В перерыве нужно обязательно расслабить глаза.

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