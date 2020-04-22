"Яндекс" запустил обновленный мессенджер

"Яндекс" запустил полноценный мессенджер для компьютеров и смартфонов. С его помощью можно переписываться, делать аудио- и видеозвонки, записывать голосовые сообщения. Их, кстати, мессенджер сможет превращать в текст. Устанавливать приложение не обязательно, достаточно воспользоваться стартовой страницей поисковика.

"В мессенджере есть каналы крупных СМИ, которые пишут о событиях в стране и мире, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент на актуальные темы — в том числе официальная информация о коронавирусе", — говорится в сообщении компании.

В том числе свой канал там открыла и "Правда.Ру", все желающие могут подписаться здесь.

В "Яндексе" отметили, что все его пользователи автоматически "добавляются" в мессенджер.

В обновленном мессенджере уже есть все пользователи "Яндекса". Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым", — отметили создатели.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с 20 апреля тестирование на коронавирус на дому, которое было организовано "Яндексом", стало бесплатным для всех россиян.