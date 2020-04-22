Mail.ru Group объявила о старте продаж "умной" колонки "Капсула"

Компания Mail. ru Group объявила о старте продаж "умной" колонки "Капсула" со встроенным голосовым ассистентом "Маруся".

Где можно приобрести устройство?

Устройство могут купить "умную" колонку в следующих интернет-магазинах:

"М.видео";

"Связной";

"Ростелеком";

"Мегафона";

Ozon;

AliExpress.

"Согласно планам компании умная колонка должна была поступить в продажу до конца первого квартала этого года, но реализацию данной идеи отложили из-за коронавируса", — сообщил представитель Mail. ru Group.

Предварительные заказы на "Капсулы" принимают уже с начала этого года. В феврале устройства стали появляться на вторичном рынке.

В магазинах "Мегафона" и "Связного" умную колонку "Капсулу" можно приобрести за 7990 рублей.

В чем особенности "Капсулы"?

С помощью "Капсулы" пользователи смогут совершать онлайн-звонки и прослушивать музыку из медиатеки соцсети "Вконтакте". Кроме того, умная колонка оснащена голосовым помощником, который сможет находит в интернете необходимую информацию, читать детям сказки, а также управлять системами умного дома и цифровым видеосервисом Wink.