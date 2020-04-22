Раскрыта 1000-летняя загадка редких синих чернил

Ученым из Португалии удалось раскрыть секрет натурального сине-фиолетового красителя, который использовался в средние века — фолиума. Специалисты опубликовали свое исследование в журнале АncientОrigins.

Ученые выяснили состав 1000-летних чернил

Они выяснили, что этот краситель изготавливали из плодов растения хрозофоры красильной. Ученые нашли описание рецепта приготовления чернил в рукописи эпохи Средневековья. Текст написан на исчезнувшем лузитанском языке.

Специалисты с помощью химического анализа идентифицировали состав чернил в рукописи с млечным соком хрозофоры красильной. В эпоху Средневековья фолиум был очень распространен. Его использовали в качестве чернил и красителя для тканей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Гватемале расшифровали письмена на стеле майя возрастом 2000 лет. Немецким археологам, изучающим древние артефакты майя, сохранившиеся на территории Гватемалы, удалось частично расшифровать символы на 2000-летней стеле, известной как "Стела 87".