Компания "Яндекс" запустила обновленный мессенджер. Кроме чатов и видеозвонков, с помощью мессенджера можно просматривать каналы популярных изданий, делиться контентом. Кроме того, с помощью сервиса можно делиться аудиосообщениями с текстовой расшифровкой, в основу которых положена технология распознавания речи SpeechKit.
Также у пользователей есть возможность обмениваться "реакциями" и пользоваться стикерами.
"Создать свой канал и заявить о себе аудитории "Яндекса" могут блогеры и издания, а также обычные пользователи", — сообщили в компании.
Мессенджер уже доступен на главном экране мобильного приложения "Яндекс" для Android и iOS, а также как отдельное приложение в десктопном браузере и на основном сайте компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии зарегистрировали приложение "Яндекс.Такси". Сервис будет доступен на территории страны уже в ближайшее время.
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