"Яндекс" обновил свой мессенджер

Компания "Яндекс" запустила обновленный мессенджер. Кроме чатов и видеозвонков, с помощью мессенджера можно просматривать каналы популярных изданий, делиться контентом. Кроме того, с помощью сервиса можно делиться аудиосообщениями с текстовой расшифровкой, в основу которых положена технология распознавания речи SpeechKit.

Также у пользователей есть возможность обмениваться "реакциями" и пользоваться стикерами.

"Создать свой канал и заявить о себе аудитории "Яндекса" могут блогеры и издания, а также обычные пользователи", — сообщили в компании.

Мессенджер уже доступен на главном экране мобильного приложения "Яндекс" для Android и iOS, а также как отдельное приложение в десктопном браузере и на основном сайте компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии зарегистрировали приложение "Яндекс.Такси". Сервис будет доступен на территории страны уже в ближайшее время.