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Источник Правда.Ру

Инопланетяне могут бояться встречи с людьми - ученые

Наука » Экология » Космос

Астрономы до сих пор не могут объяснить происхождение загадочных быстрых радиовсплесков, которые периодически фиксируются.

Некоторые ученые считают, что эти сигналы подают представители высокоразвитых инопланетных цивилизаций. Такого мнения придерживается сотрудник Гарвардского университета Ави Леб.

"Инопланетяне не торопятся контактировать с людьми, так как боятся их", — считает ученый.

Продолжительность радиовсплесков составляет всего доли секунд, но сопровождаются колоссальными выбросами энергии: один FRB провоцирует выброс такого количества энергии, которое Солнце вырабатывает за несколько тысяч лет.

Что такое FRB?

По мнению некоторых исследователей, FRB — это феномен природного происхождения. Его провоцируют черные дыры или нейтронные звезды. Также есть мнение, что таинственные всплески связаны с разумными обитателями далеких миров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские специалисты доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной. Токийские ученые считают, что основа живого, так называемая молекула РНК, способна к формированию в режиме ускоренно расширяющейся Вселенной.

Темы инопланетянин открытый космос
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