Кофе меняет чувство вкуса

Датские ученые провели исследование и пришли к выводу, что во время употребления кофе у человека меняются вкусовые ощущения.

"Во время употребления кофе сладкая пища кажется более сладкой, а горькая — не очень горькой", — сообщили ученые.

Специалисты считают, что данный эффект вызван некоторыми горькими веществами, которые содержатся в кофе. Этим объясняется то, что люди любят употреблять кофе с темным шоколадом, вкус которого становится более мягким.

Сообщается, что влияние кофе на вкусовые ощущения у всех участников исследования было кратковременным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миру грозит дефицит кофе из-за коронавируса.

Это связано с тем, что рабочие кофейных плантаций в Южной Америке не выходят на работу из-за опасности заражения коронавирусом нового типа. Объемы производства кофе начинают снижаться, а цены на арабику повысились уже на 15%.