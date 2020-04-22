Просмотр телевизора провоцирует развитие сердечной недостаточности

Специалисты из Университета Гронингена (Голландия) пришли к выводу, что чем больше люди смотрят телевизор, тем выше риск того, в будущем у них разовьется ишемическая болезнь сердца.

Генетики изучили данные более 420 тысяч британцев в возрасте старше 40 лет и выяснили, что сидячий образ жизни провоцирует развитие сердечных заболеваний.

В процессе исследования специалисты изучили связь между риском развития ишемической болезни сердца и просмотром телевизора или использованием компьютера, так оба этих занятия вынуждают человека в течение длительного времени находиться в сидячем положении. Добровольцы проводили перед телевизором почти три часа в день, а перед компьютером — час.

В результате за шесть лет у 12,5 тысяч человек диагностировали ишемической болезни сердца. Генетики пришли к выводу, что риск развития болезни выше у тех людей, кто больше времени проводит за просмотром телевизора. С использованием компьютера и с вождением автомобиля заболевание никак не связано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для здоровья сердца медики из Греции рекомендуют реже смотреть телевизор и чаще завтракать.