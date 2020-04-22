Сибирские специалисты создали чай с "гормоном счастья"

Специалисты из Института цитологии и генетики СО РАН разработали технологию производства облепихового фиточая из побегов, которые содержат "гормон счастья".

В чем особенности нового фиточая?

В облепихе содержится около 200 активных биологических компонентов. Ее листья — источник большого количества ненасыщенных жирных кислот, обладающих антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Ученые научились выделять из побегов облепихи серотонин (известный как "гормон счастья").

В селекционном саду Института цитологии и генетики специалисты создали экспериментальную плантацию, с которой собираются первые партии одревесневших и зеленых побегов.

Совместно со специалистами чайной компании "Природные ресурсы Сибири" ученые смогли произвести опытную партию ферментированного чая, в том числе пакетированного из зеленых побегов облепихи.

Специалисты считают, что новый вид фиточая обязательно будет пользоваться спросом.

Ученые планируют создать сорта чая, которые будут востребованы в промышленном садоводстве. Кроме того, они заинтересованы в совершенствовании технологий выращивания и переработки ягод и биомассы облепихи.

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