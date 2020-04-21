Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Астрономы выдвинули версию о том, что океаны на крупных экзопланетах за пределами Солнечной системы фактически являются бездонными, так как при больших температурах и давлении вода в них "растворяется" в силикатных породах.

Океаны на крупных экзопланетах не имеют четкого дна

Ранее ученые думали, что на этих планетах между дном океана и толщей воды проходит четкая граница. Но в результате последних исследований выяснилось, что это не так.

В ходе исследования астрономы попытались создать условия, которые царят на глубине в нескольких сотнях километров от поверхности океана. Они взяли небольшое количество воды и горных пород, присутствующих на дне океанов нашей планеты, затем их поместили в специальные алмазные наковальни, сжали их до нескольких сотен тысяч атмосфер, после чего подвергли нагреванию.

В итоге появилась новая форма материи, размытая прослойка, которая сильно отличалась от обычных земных горных пород по своим свойствам и от воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том что астрономы предложили новый способ поиска жизни на других планетах. Речь идет о довольно своеобразной жизни — анаэробных микроорганизмах, которые похожи на тех, что живут на Земле в толщах гуано и кишечниках некоторых животных.