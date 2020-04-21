ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила о том, что основная версия происхождения коронавируса заключается в том, что он передался людям от животных.

Вирус не был искусственно создан в лаборатории

Фадела Чаиб опровергла версию создания коронавируса в лаборатории.

"У нас имеются все доказательства того, что коронавирус имеет животное происхождение. Его не создавали искусственно и не проводили с ним никаких манипуляций", — отметила она.

В ВОЗ добавили, что на данный момент специалисты не смогли выяснить, как вирус смог преодолеть видовой барьер и перейти от летучих мышей к людям. Возможно, что у вируса был и промежуточный носитель.

Ранее вирусолог Люк Монтанье из Франции высказал версию о том, что коронавирус не имеет природного происхождения. Он заявил, что, возможно, вирус является результатом работы биологов, которые хотели разработать вакцину против ВИЧ. Позднее официальный представитель МИД Китая Р Гэн Шуан заявил об отсутствии подтверждений данной версии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США заранее готовились к COVID-19.