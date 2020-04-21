Samsung планирует создать датчик камеры на 600 Мп

Специалисты компании Samsung планируют создать 600-мегапиксельные датчики для цифровых камер.

"Инновационные сенсоры могут быть использованы не только для камер телефонов, но и для других сфер электроники", — сообщается на официальном сайте компании.

В чем преимущество новых сенсоров?

С помощью 600 Мп датчиков для камер можно будет создавать оптические системы, которые по своим возможностям превзойдут человеческий глаз.

Данные датчики можно будет использовать как в цифровых камерах, так и в самоуправляемых автомобилях, дронах и т.д.

Специалисты компании Samsung ранее уже разрабатывали фотоматрицы высокого разрешения: в частности, сенсор ISOCELL Bright HM1. При разработке данного сенсора специалисты использовали технологию Nonacell, которая позволяет объединять отдельные 0.8-микрометровые пиксели в блоки 3×3 (2.4 μm). Данная технология позволяет матрице захватывать свет при плохом освещении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов.