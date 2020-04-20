Стало известно, когда появятся полностью электрические самолеты

Полностью электрические самолеты должны появиться до 2035-2040 года. С таким заявлением выступил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова Михаил Гордин.

По его словам, речь идёт о вертолетах и самолетах малой гражданской авиации, которые будут вмещать не более 19 пассажиров и летать на малые расстояния. Также Гордин сообщил, что в разработке находится воздушное такси, которое может вмещать до четырех человек.