Кожистым черепахам пошли на пользу коронавирусные ограничения у людей

Исследователи морской жизни во Флориде (США) отмечают, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, оказывают благотворное влияние на число находящихся под угрозой исчезновения морских черепах.

"Люди перестали ходить на пляжи, мусорить там и разорять гнезда. А еще стало меньше отходов предприятий, загрязняющих воду и вот результат: летний гнездовой сезон у черепах только начинается, сотрудники Центра Loggerhead MarineLife уже нашли и отметили 76 гнезд крупнейшего в мире вида морских черепах. Это значительно больше, чем было в прошлом году. У нас появилась надежда, черепахи, живущие на побережье миллионы лет не погибнут", — говорит Сара Хирш, старший менеджер Центра исследований.

Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы Флориды (FWC) зарегистрировала почти 400 000 гнезд морских черепах вдоль 845 миль береговой линии штата в течение сезона гнездования 2019, который завершился 31 октября.

Исследования Центра MarineLife показывают, что выживает только один из каждых 1000 детенышей, причем смертность выше на популярных туристических пляжах, где вероятность разрушения гнезда выше.