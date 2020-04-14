Из Google Play удалили приложение "Карта жителя Нижегородской области"

Мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" теперь недоступно для скачивания в Google Play из-за низкого рейтинга.

14 апреля это приложение исчезло из онлайн-магазина приложений Google Play. это связано с тем, что большое количество пользователей ставило ему низкие оценки. Но, несмотря на это, скорее всего, приложение удалили временно.

Но оно все еще доступно на App Store. Жители также могут оформить заявку на выход из дома на портале nn-card.ru, по телефону 8-930-215-11-11, а также по номеру 112.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google создал сайт для отслеживания передвижений во время карантина. Данные о передвижении каждого конкретного человека для защиты персональных данных недоступны, в отчете можно увидеть только загруженность общественных мест, таких как магазины, аптеки и парки.

В Москве уже выдали 1,8 млн цифровых пропусков, которые жители столицы должны оформлять для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.