Борьба с коронавирусом может привести к новым эпидемиям

Международные организации, работающие в области здравоохранения, такие как ВОЗ, ЮНИСЕФ, заявляют, что на данный момент из-за пандемии COVID-19 уже в 24 странах мира приостановлены программы вакцинации от кори. В первую очередь это страны со средним и низким доходом. В этих странах проводят массовую вакцинацию, как правила это делает в общественных местах.

ЮНИСЕФ заявляет, что, прививая детей, не нужно способствовать распространению коронавируса.

"Но мы также не хотим, чтобы в какой-нибудь стране после пандемии COVID-19 началась эпидемия кори или дифтерии", — сообщает ЮНИСЕФ.

ВОЗ разработала рекомендации, согласно которым страны могут продолжать проводить массовую вакцинацию до тех пор, пока есть возможность соблюдать необходимые эпидемиологические требования. В случае возникновения серьезной угрозы распространения коронавируса ее рекомендуется приостановить.

По данным ВОЗ, в 2018 году в мире почти 10 млн человек заболели корью, 124 тысячи из них умерли.

Ранее "Правда.Ру" писала о разработках вакцины против коронавируса.