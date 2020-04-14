Из-за COVID-19 военную базу на Филиппинах переоборудуют в огород

Планируется, что в ближайшее время военную базу "лагерь Капинпин", расположенную в провинции Рисаль, переведут на самообеспечение продуктами питания.

Для реализации этой цели выделили 2 гектара неиспользуемых земель. Военные вместе с гражданскими волонтерами уже прошли подготовку для работы на ферме.

Главным партнером военных в этом начинании стала крупная агропромышленная фирма DV Boer. Специалисты компании будут оказывать всю необходимую поддержку и консультации по вопросам разведения скота и сельскохозяйственных культур.

Кроме того, на основе некоторого количества частных хозяйств в округе создадут "карантинные лагерные фермы". Участие в проекте, дополнительные рабочие руки будут привлечены из числа военнослужащих.

Это позволит спустя 8-10 месяцев получить около 32 тонн сельскохозяйственной продукции, в частности:

мясо;

крупы;

овощи;

фрукты.

Две трети объема продукции передадут малоимущим гражданам, остальное пойдет на самообеспечение.

Средства, которые удастся сэкономить на обеспечении военных, также будут направлены на оказание помощи населению.