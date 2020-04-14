Планируется, что в ближайшее время военную базу "лагерь Капинпин", расположенную в провинции Рисаль, переведут на самообеспечение продуктами питания.
Для реализации этой цели выделили 2 гектара неиспользуемых земель. Военные вместе с гражданскими волонтерами уже прошли подготовку для работы на ферме.
Главным партнером военных в этом начинании стала крупная агропромышленная фирма DV Boer. Специалисты компании будут оказывать всю необходимую поддержку и консультации по вопросам разведения скота и сельскохозяйственных культур.
Кроме того, на основе некоторого количества частных хозяйств в округе создадут "карантинные лагерные фермы". Участие в проекте, дополнительные рабочие руки будут привлечены из числа военнослужащих.
Это позволит спустя 8-10 месяцев получить около 32 тонн сельскохозяйственной продукции, в частности:
Две трети объема продукции передадут малоимущим гражданам, остальное пойдет на самообеспечение.
Средства, которые удастся сэкономить на обеспечении военных, также будут направлены на оказание помощи населению.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.