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Источник Правда.Ру

Из-за COVID-19 военную базу на Филиппинах переоборудуют в огород

Наука

Планируется, что в ближайшее время военную базу "лагерь Капинпин", расположенную в провинции Рисаль, переведут на самообеспечение продуктами питания.

Для реализации этой цели выделили 2 гектара неиспользуемых земель. Военные вместе с гражданскими волонтерами уже прошли подготовку для работы на ферме.

Главным партнером военных в этом начинании стала крупная агропромышленная фирма DV Boer. Специалисты компании будут оказывать всю необходимую поддержку и консультации по вопросам разведения скота и сельскохозяйственных культур.

Кроме того, на основе некоторого количества частных хозяйств в округе создадут "карантинные лагерные фермы". Участие в проекте, дополнительные рабочие руки будут привлечены из числа военнослужащих.

Это позволит спустя 8-10 месяцев получить около 32 тонн сельскохозяйственной продукции, в частности:

  • мясо;
  • крупы;
  • овощи;
  • фрукты.

Две трети объема продукции передадут малоимущим гражданам, остальное пойдет на самообеспечение.

Средства, которые удастся сэкономить на обеспечении военных, также будут направлены на оказание помощи населению.

Темы фермы огород филиппины военная база военнослужащие сельское хозяйство
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