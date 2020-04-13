Известно, что классическая музыка оказывает большое влияние на человека. Ученые из США даже утверждают, что классическая музыка и сон помогают сдавать экзамены.

О роли классической музыки в жизни человека рассказала генеральный директор благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья Игнатенко.

"Ученые, медики, психологи, психиатры, лингвисты проводили исследования, в результате которых было доказано, что музыка очень благоприятно влияет на формирование личности ребенка, в том числе и на развитие ребенка в чреве матери. Особенно полезен в этом смысле Моцарт. Его музыка очищает ауру. Она создает такие благоприятные условия для формирования ребенка, плода ребенка, а потом на развитие только положительное влияние.

Ветеринары, зоотехники провели эксперименты с животными. Выяснилось, что, например, когда коровам включают классическую музыку, то они дают больше моолока.

Музыка лечит, воспитывает, развивает чувственную сферу, формирует интеллект. В целом можно сказать, что музыка приводит в правильное состояние духа, особенно классическая. Она гармонизирует личность во всех сферах.

Сегодня, конечно, все концерты проводятся онлайн, и это здорово, потому что другой возможности слушать классическую музыку сегодня нет. Естественно, живое исполнение, когда ты слышишь живой звук, не через эти современные средства связи, — это непередаваемые ощущения. В условиях самоизоляции нужно довольствоваться тем, что есть, и, конечно, продолжать мечтать о возвращении в концертные залы", — заключила эксперт.