Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

МИЦ "Известия" представил онлайн-выставку ко Дню космонавтики

Наука » Экология » Космос

МИЦ "Известия" совместно c парками и музеями Москвы представил уникальную онлайн-выставку "Дверь во Вселенную открыта", посвященную Дню космонавтики. В частности, выставки были организованы на онлайн-площадках Государственного Исторического Музея, Парков "Красная Пресня" и "Северное Тушино".

В рамках выставки организаторы представили уникальные фотографии из архива газеты "Известия", изображающие великих советских и российских космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову, а также изображающие работу и подготовку космонавтов к полетам. Также пользователи могут ознакомиться с архивными выпусками газет от 12 апреля 1961 года и 19 марта 1965 года, посвященным великим подвигам советских космонавтов.

"Дверь во Вселенную открыта" — именно этими словами открывается исторический номер газеты "Известия".

С выставкой также можно ознакомиться на портале IZ. RU. (https://iz.ru/998674/2020-04-12/mitc-izvestiia-podgotovil-fotovystavku-ko-dniu-kosmonavtiki-na-portalakh-parkov-i-muzeev-moskvy)

Россия — это родина космонавтики. В нашей стране зародились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, в России родились люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире.

12 апреля в стране отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.

Материалы размещены на следующих ресурсах:

https://www.mosparks.ru/

https://p-kp.ru/

https://shm.ru/#

https://www.instagram.com/severnieparki/

https://vk.com/tushpark

https://www.facebook.com/tushinpark/

Темы космос онлайн-выставка день космонавтики
Новости Все >
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Бузова отстригла себе волосы в прямом эфире
МИЦ "Известия" представил онлайн-выставку ко Дню космонавтики
В Уфе маски для врачей печатают на 3D-принтерах
Патриарх Кирилл посоветовал смотреть трансляции богослужений
В Иркутске задержаны сбежавшие пациенты психбольницы
30 человек оштрафованы в Москве за несоблюдение карантина
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Учёные определили, кто больше всего склонен к творчеству
Более 1,2 миллиона тестов проведено на коронавирус в России
Последние материалы
Бузова отстригла себе волосы в прямом эфире
МИЦ "Известия" представил онлайн-выставку ко Дню космонавтики
В Уфе маски для врачей печатают на 3D-принтерах
Патриарх Кирилл посоветовал смотреть трансляции богослужений
В Иркутске задержаны сбежавшие пациенты психбольницы
30 человек оштрафованы в Москве за несоблюдение карантина
В Белоруссии коронавирусом заражены уже 2,5 тысячи человек
Учёные определили, кто больше всего склонен к творчеству
Более 1,2 миллиона тестов проведено на коронавирус в России
Лавров назвал космонавта номер один
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Соловьёв назвал Уткина психически больным
Патриарх Кирилл посоветовал смотреть трансляции богослужений
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Жара убьет коронавирус? Ситуация в Эквадоре это опровергает
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Более 1,2 миллиона тестов проведено на коронавирус в России
Соловьёв назвал Уткина психически больным
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
В Кремле рассказали о здоровье Путина
В Кремле рассказали о здоровье Путина
В Кремле рассказали о здоровье Путина
Татьяну Буланову срочно госпитализировали
Соловьёв назвал Уткина психически больным
Соловьёв назвал Уткина психически больным
В Кремле рассказали о здоровье Путина
Коронахайп селебрити с философией бомжей
В Кремле рассказали о здоровье Путина
В Кремле рассказали о здоровье Путина
"Как во второй половине 80-х": в регионах нашли "антимосковскую риторику"
Дмитрий Рогозин жестко ответил Илону Маску
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ