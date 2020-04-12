МИЦ "Известия" представил онлайн-выставку ко Дню космонавтики

МИЦ "Известия" совместно c парками и музеями Москвы представил уникальную онлайн-выставку "Дверь во Вселенную открыта", посвященную Дню космонавтики. В частности, выставки были организованы на онлайн-площадках Государственного Исторического Музея, Парков "Красная Пресня" и "Северное Тушино".

В рамках выставки организаторы представили уникальные фотографии из архива газеты "Известия", изображающие великих советских и российских космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентину Терешкову, а также изображающие работу и подготовку космонавтов к полетам. Также пользователи могут ознакомиться с архивными выпусками газет от 12 апреля 1961 года и 19 марта 1965 года, посвященным великим подвигам советских космонавтов.

"Дверь во Вселенную открыта" — именно этими словами открывается исторический номер газеты "Известия".

С выставкой также можно ознакомиться на портале IZ. RU. (https://iz.ru/998674/2020-04-12/mitc-izvestiia-podgotovil-fotovystavku-ko-dniu-kosmonavtiki-na-portalakh-parkov-i-muzeev-moskvy)

Россия — это родина космонавтики. В нашей стране зародились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, в России родились люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире.

12 апреля в стране отмечается День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил полет в космос.

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