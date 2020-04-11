Дмитрий Рогозин жестко ответил Илону Маску

Ранее глава SpaceX Илон Маск назвал главную проблему российской госкорпорации "Роскосмос". По его мнению, это отсутствие многоразовости у ракет-носителей.

"В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - ответил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.