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Источник Правда.Ру

Дмитрий Рогозин жестко ответил Илону Маску

Наука » Технологии

Ранее глава SpaceX Илон Маск назвал главную проблему российской госкорпорации "Роскосмос". По его мнению, это отсутствие многоразовости у ракет-носителей.

"В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - ответил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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