NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны. О том, какие задачи смогут решить ученые с помощью данного радиотелескопа рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислав Владимирович Шевченко.

"Так как у телескопа, который находится на орбите, в точке Лагранжа, эффективность будет меньше из-за того, что Земля — это очень интенсивный и очень шумный радиоисточник, поскольку здесь работает большое количество искусственных радиостанций. Весь этот радиошум телескопам, радиотелескопам, которые работают в космическом пространстве, мешает. А на обратной стороне вот это все исключено, на обратной стороне Землю не видно и, соответственно, излучения с Земли туда не доходят.

Думаю, это очень перспективный проект. Этот радиотелескоп будет более точен, потому что нет земных помех.

Какие задачи он поможет решить?

В первую очередь, это изучение эволюции Вселенной (в этой области могут быть сенсационные открытия). Во-вторых, задачи, связанные с исследованием удаленных объектов, квазаров, черных дыр и т. д.

Данные, которые можно получить с помощью такого радиотелескопа, могут иметь большое научное значение.