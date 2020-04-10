NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны. О том, какие задачи смогут решить ученые с помощью данного радиотелескопа рассказал доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислав Владимирович Шевченко.
"Так как у телескопа, который находится на орбите, в точке Лагранжа, эффективность будет меньше из-за того, что Земля — это очень интенсивный и очень шумный радиоисточник, поскольку здесь работает большое количество искусственных радиостанций. Весь этот радиошум телескопам, радиотелескопам, которые работают в космическом пространстве, мешает. А на обратной стороне вот это все исключено, на обратной стороне Землю не видно и, соответственно, излучения с Земли туда не доходят.
Думаю, это очень перспективный проект. Этот радиотелескоп будет более точен, потому что нет земных помех.
Какие задачи он поможет решить?
В первую очередь, это изучение эволюции Вселенной (в этой области могут быть сенсационные открытия). Во-вторых, задачи, связанные с исследованием удаленных объектов, квазаров, черных дыр и т. д.
Данные, которые можно получить с помощью такого радиотелескопа, могут иметь большое научное значение.
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