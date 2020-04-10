Социально значимые сайты станут бесплатными и на смартфонах

Российское правительство планирует распространить эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сетевым ресурсам и на мобильный интернет. В настоящее время этот вопрос обсуждается с операторами сотовой связи. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем обращении к участникам Петербургского юридического онлайн-форума.

"Доступ к популярным сервисам должен быть бесплатным. Это правило касается фиксированного интернета, но на следующем этапе также, возможно, получится договориться и с мобильными операторами", — пояснил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что люди, находящиеся в условиях самоизоляции, могут тестировать различные сервисы, если раньше у них на это не получалось выделить время. Когда все ограничительные меры будут сняты, доступ к интернет-сервисам снова будет платным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что если в России будет ухудшаться ситуация с коронавирусом, то мобильные операторы не будут ограничивать доступ к голосовой связи и мобильному интернету даже при достижении нулевого баланса.